Alfredo Castro barajó irse de Chile tras triunfo de Kast en primera vuelta: “Me insultaron en la calle, que me iban a matar”

El reconocido actor nacional, Alfredo Castro, reveló que tras el triunfo en primera vuelta del excandidato presidencial José Antonio Kast, pensó en abandonar el país.

En conversación con Radio Concierto, Castro comentó el triunfo electoral del Presidente electo, Gabriel Boric, candidatura en la que el actor participó activamente, siendo incluso parte de la franja electoral y de diferentes actos de campaña.

Al respecto, Alfredo Castro comentó que “me pidieron participar en la campaña del Presidente Boric. Acepté porque sentí que teníamos los mismos ideales. Del otro candidato no compartía nada, era pura censura, me pareció una broma lo que proponía“.

El triunfo de kast y las amenazas de muerte

En cuanto al triunfo de Kast en la primera vuelta del 21 de noviembre, Alfredo Castro manifestó que “la gente se movilizó, estábamos todos muy asustados, pensé que tenía que irme de este país. Me insultaron en la calle, que me iban a matar. Pensé que con este clima no podía vivir aquí”, confesó el actor.

Aún así, el protagonista de Tengo Miedo Torero descartó ser parte del nuevo gobierno de Gabriel Boric, y explicó que “cada uno a lo suyo. Los tiempos requieren gente más técnica, creo yo. Hay gestores culturales que lo pueden hacer mucho mejor, no hay que poner a un rostro”.