José Antonio Neme contó que está en una relación amorosa: “Estoy bien”

En una reciente transmisión de Mucho Gusto, José Antonio Neme contó que se encuentra en una relación amorosa.

Así lo recogen medios nacionales, en donde se detalla que la “confesión” se efectuó mientras conversaba con su compañera del programa, Diana Bolocco.

“Tú estás en una relación de pareja y estás feliz”, le dijo la animadora al periodista en el matinal de Mega. “Estoy bien”, respondió inicialmente a la afirmación de Diana.

“En mi caso, no voy a decir quién es, lo que puedo decir es que efectivamente soy un tipo muy intenso, como un poco narciso, que tengo que trabajar eso evidentemente porque son elementos que no te permiten vincularte bien, desde el ego uno no se puede vincular bien”, dijo José Antonio Neme en la conversación del matinal.

“Cuando uno se vincula desde ‘el yo’, solamente, lo único que hace es establecer una relación con uno y el otro es un instrumento que te ayuda a ti a sentirte bien”, reconoció el comunicador. “Soy una persona muy ensimismada y ando en el planeta Neme, lo cual está pésimo”, añadió en el momento.

“He tenido que tomar una nave espacial, salir de mi planeta y bajar al planeta de la gente para tener relaciones más sanas (…) Hoy en día tengo a alguien que… me sigue sin juzgarme. Yo había estado en muchas relaciones de parejas antes, dos ó tres, donde todo era muy tenso”, expresó José Antonio Neme en la oportunidad.