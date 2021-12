La emotiva carta de Juan Herrera de “Los 80” a Gabriel Boric: “Cuide lo que tanto dolor y tantas lágrimas costó conseguir”

Durante estas últimas horas comenzó a circular una carta escrita por el personaje Juan Herrera, de la serie Los 80, dirigida a Gabriel Boric.

Se trata de un texto redactado por el guionista de la serie, Rodrigo Cuevas, en donde se dirige al candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, en contexto de las elecciones de este domingo.

“Estimado señor Boric. Mi nombre es Juan Herrera, tengo 83 años y soy casado. Con orgullo puedo decir que tenemos cuatro hijos, siete nietos y una bisnieta que desde el primer día me robó el corazón. Estudié en un liceo industrial y en la vida hice muchas cosas para parar la olla. Trabajé 20 años en Textiles Nacionales, una gran industria de esas que ya no existen”, comenzó el texto que difundió el guionista de la serie, Rodrigo Cuevas.

“Después me agarró la crisis del 82 y quedé cesante. Encontré pega como vendedor de tienda, y llegué a tener mi propio taller de confecciones. Íbamos como avión hasta que me estafaron. Pero me las rebusqué manejando un taxi. Después de afirmé con un videoclub, donde con mi compadre Exequiel arrendábamos películas en VHS, que eran como unos casetes grandes que a lo mejor usted no alcanzó a ver. Ahora tengo una familia grande para tendernos una mano. En todos estos años, he visto lo bueno y lo malo de Chile”, continuó.

El destino desconocido de los personajes

Y agrega: “Hay casados, separados, vueltos a juntar. Mi hija menor tiene polola y está esperando que salga la ley para poder adoptar a un niñito. Y varios de mis nietos dicen que son bi o no binarios o poco binarios o algo así, la verdad es que yo ya me pierdo con esas cosas. Pero lo importante es que en mi casa todos pueden vivir como lo que son y decir lo que piensan, y a todos se los quiere por igual. Porque en mi familia no hay comunistas ni pinochetistas, ni santos ni pecadores, ni bien nacidos o mal nacidos, hay personas”, expresó el guionista desde la voz del protagonista de Los 80.

“Uno, que ya es viejo en esto, sabe que los famosos programas de gobierno están llenos de promesas que muchas veces no se cumplen. El papel aguanta mucho. Y si hay algo que aprendimos con esta pandemia es que nadie tiene la bola de cristal para saber con quién habrá más trabajo o más seguridad”, continuó.

“O si no mire como terminamos con el presidente Piñera, que se supone que arreglaría todas esas cosas. Así que con la Anita hemos decidido que votaremos por el candidato que, pase lo que pase, cuide lo que tanto dolor y tantas lágrimas costó conseguir: la democracia y el respeto por la dignidad de todas las personas. Votaremos por el candidato que no divida el mundo entre buenos y malos”, añadió la carta.

“Desde el regreso a la democracia he votado en todas las elecciones. Tengo mis chequeos al día y la diabetes bien controlada. pero a esta edad nunca se sabe. Este podría ser mi última elección, y quizás la más importante”, continuó. “Y le confieso que, con la Anita, mi señora, estamos muy preocupados por el futuro porque, mire como son las cosas, parece que mucha gente ha olvidado el pasado”, relató.

El llamado de Juan Herrera

“Hace poco más de 30 años Chile era un país pobre y asustado. Uno se arropaba con los amigos y la familia, porque afuera, en las calles, había una dictadura que dividía el país entre chilenos bien nacidos y mal nacidos. Los bien nacidos eran ellos, por supuesto. Los otros teníamos que hablar bajito y agachar la cabeza. Fue muy duro vivir en esos tiempos. Se lo recuerdo especialmente a algunos viejos, como yo, que parece que tienen mala memoria”, añadió desde la voz del personaje de Juan Herrera.

“Hoy mi familia es como la de cualquier chileno común y corriente. Hay de todo, profesionales, emprendedores, estudiantes, a algunas les ha ido bien y otros llegan apenas a fin de mes”, agregó.

“Es por todo esto, joven, que votaremos por usted. Teníamos algunas dudas, hay que decirlo. Porque habría sido bueno que llegara a este trance con más canas y más cicatrices. Que supiera lo que es criar un cabro chico contando las chauchas, o buscar pega con el diario debajo del brazo. Pero como dicen por ahí, lo perfecto es enemigo de lo bueno”, detalló.

“Y la verdad es que el otro candidato tiene más canas y más arrugas, pero de pelar el ajo y buscar pega, sabe menos todavía. Y con la Anita, mi señora, nos convencimos de que usted es un joven inteligente y bien intencionado, que ha entendido que los países son como las familias, donde tenemos que aprender a vivir todos juntos, aceptando nuestras diferencias. Y si no alcanza para querernos, al menos tenemos respetarnos”, continuó la carta.

“Con la Anita ya estamos en los descuentos, así que el voto del domingo no será por nosotros, será por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Para que vivan en un planeta donde no haya que matarse por el agua. Para que mis hijas no pierdan los derechos que tanto les ha costado conquistar”, finalizó la carta dirigida a Gabriel Boric desde el personaje.

El mensaje fue replicado por decenas de actores y actrices chilenas, quienes compartieron la carta “escrita” por el personaje que fue interpretado por Daniel Muñoz.

Revisa aquí la carta: