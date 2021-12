Gabriel Boric respondió a las críticas de Franco Parisi a su programa de Gobierno: “Que pague su pensión de alimentos antes de estar pontificando”

Poco más de tres días restan para que las Elecciones Presidenciales 2021 diriman a quién será el nuevo presidente de Chile y la contienda entre Gabriel Boric y José Antonio Kast entró en tierra, con Franco Parisi como protagonista.

Resulta que el líder del Partido de la Gente, tercero en la primera vuelta presidencial, criticó con dureza el programa de Gobierno del candidato de Apruebo Dignidad en cuanto a pensiones y el plan económico, esto el pasado martes en su late “Bad Boys”.

“Le va a pegar manotazos a la caja de las AFP sí o sí. ¿Cómo lo va a hacer? Un 56% de la plata de las AFP está en Chile, pero un 44% está fuera del país. Boric va a decir toda la plata de la AFP que está invertida afuera tráiganla a Chile y compren los bonos de Tesorería (…) Esto, para financiar los 5 puntos de incremento en gasto que propone Boric”, dijo Parisi sobre lo propuesto por Gabriel Boric.

Como era de esperar, la respuesta del magallánico no tardó en llegar y dijo que: “hemos señalado de manera muy explícita y clara que los ahorros de las AFP no se tocan, son para pagar pensiones, no para gasto corriente del Fisco y bajo ningún motivo va a haber intervención hacia los ahorros. Quien diga lo contrario está derechamente mintiendo”, dijo en una de sus actividades de este miércoles.

Pero no se quedó ahí, esto ya que agregó que: “quién afirme que nosotros vamos a hacer otra cosa, está derechamente mintiendo. Yo lo que le recomendaría a Franco Parisi es que pague su pensión de alimentos antes de estar pontificando, que entiendo que además se la rebajaron y hoy son solo 122 millones”, finalizó el candidato de Apruebo Dignidad.