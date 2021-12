Belenaza luce su avanzado embarazo ad portas de dar a luz

En el último trimestre de su embarazo se encuentra Belén Mora, comediante conocida como Belenaza, que ha compartido el proceso con sus seguidores en redes sociales.

En esta oportunidad, la humorista compartió una serie de imágenes en donde se ve lo avanzado que está su embarazo.

En las imágenes se ve a Belenaza usando un traje de baño promocionando su último show en vivo (18 de diciembre) antes de convertirse en madre por segunda vez.

Hay que recordar que fue a mediados de agosto cuando Belén Mora anunció su embarazo con su pareja, el comediante Francisco “Toto” Acuña. “Un nuevo ser se suma al elenco“, escribió entonces Belenaza en su cuenta de Instagram sobre su embarazo.

En tanto, a fines de septiembre la comediante dio una íntima entrevista junto a Toto en el programa Los 5 Mandamientos de Martín Cárcamo, en donde detalló cómo ha sido el proceso.

“Al principio viví (esta maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo. Cuando fuimos al doctor y escuchamos los latidos, ahí recién nos tranquilizamos”, dijo Belén Mora quien ya había sufrido una pérdida.

“Es un niño súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está moviendo y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz”, añadió Belenaza sobre su embarazo.

En tanto, Toto ha admitido que deseaba tener un hijo. “Lo que pasó es que yo soñé que tenía un hijo. Como ya habíamos tenido la pérdida, no le conté a Belén, para no generar una tensión innecesaria, y me guardé el sueño”, dijo en dicha entrevista.

Hay que recordar que los comediantes anunciaron que el parto de su bebé está programado para febrero del próximo año.