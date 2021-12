“De tanto esperar, lo boté al suelo”: Pepi Velasco sorprendió con un plato roto en MasterChef Celebrity

Una iracunda propuesta realizó Josefina “Pepi” Velasco en MasterChef Celebrity Chile.

En el último capítulo del programa de cocina de Canal 13, los participantes debieron enfrentarse a un reto inspirado en los siete pecados capitales.

De esta forma, María Jesús “Tutú” Vidaurre, Benjamín “Pollo” Castillo, Felipe Ríos, Nataly Chilet, Gastón Bernardou, Rodrigo “Gallina” Avilés y Josefina “Pepi” Velasco, debieron enfrentarse a la prueba de eliminación.

En tanto, la actriz Pepi Velasco debió representar a la ira en su preparación, desafío que se tomó muy en serio y juntó su lado cocinero con su profesión.

Es así como la artista presentó un plato roto el que tituló Cállate y come, el que de inmediato llamó la atención de los jueces de MasterChef Celebrity Chile Fernanda Fuentes, Jorge Rausch y Yann Yvin.

“¿Qué es esta vaina?”, preguntó el chef colombiano al ver el plato. “¿Se le rompió el plato? ¿Por qué?”, agregó Rausch.

“De tanto esperar, lo boté al suelo. El plato se llama: ‘Cállate y come’“, dijo Pepi, en su personaje, papel en el que incluso se mostró enfadada con los cocineros. “¡Ok! Pero no me regañe”, le dijo Jorge.

“Me salió del alma. Hay cosas que no me gustan, así que dije las cosas no más”, expresó Velasco después de presentar su preparación en MasterChef Celebrity Chile.

“Lo peor de todo es que con rabia cocinas mejor”, opinó el chef Yann Yvin al probar el plato.

Finalmente, el papel de Pepi y sus preparaciones lograron convencer a los jueces, lo que la salvó de la eliminación.