Amaro Gómez-Pablos incrédulo ante resultados de Parisi: “Con franqueza no lo entiendo”

Decidió expresar su sentir vía Twitter. Amaro Gómez-Pablos usó sus redes sociales para comentar las Elecciones Presidenciales 2021.

El periodista se mostró impactado con algunos resultados, siendo lejos el de Franco Parisi el que más llamó su atención.

Es que el exanimador de Bienvenidos se declaró sorprendido frente al tercer lugar de preferencias que obtuvo el candidato telemático.

Y así lo trató de expresar en su plataforma de la red del pajarillo, donde expresó sus mayores interrogantes.

El periodista partió diciendo que “lo de Parisi, con franqueza, no lo entiendo”, dejando claro que la situación era demasiado inusual.

Es que recordemos que el postulante a La Moneda ni siquiera pisó el país durante su campaña presidencial, por lo que para varios resultó completamente incomprensible.

Por eso, el español insistió con consultarle a la gente, indicando “que alguien me explique… y estoy siendo sincero. No lo entiendo”.

Y agregó “¿qué dice ese voto? ¿Hacia donde puede inclinarse?”, tratando de dilucidar todo cual analista político.

Lo más divertido es que el reportero acompañó sus consultas con un meme del postulante del Partido de La Gente, posteo que generó varios comentarios.

Lo de Parisi, con franqueza, no lo entiendo. Que alguien me explique… y estoy siendo sincero. No lo entiendo… ¿!!? Que dice ese voto? Hacia donde puede inclinarse? pic.twitter.com/EE6hdHDUW8

— Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) November 21, 2021