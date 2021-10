Katherine Orellana reveló que aún no es la cuidadora oficial de su hijo: “Me siento impotente”

Una sincera revelación realizó la cantante Katherine Orellana durante estos días respecto a su hijo.

Fue en marzo de este año cuando la artista asistió al extinto programa De Tú a Tú de Martín Cárcamo en donde reveló que su madre le quitó a su hijo por un tiempo debido a sus problemas personales “Me sentí en el suelo”, reveló entonces la artista sobre ese momento complicado en su vida privada.

En esta misma línea, recientemente Katherine Orellana entregó detalles de su vida familiar en una sincera conversación en un late de Chilevisión en donde explicó que su madre aún es la tutora de su hijo.

“Hasta el momento mi madre es la cuidadora oficial. Mi relación con ella es buena, pero siempre va a estar asustada y al tanto de que su nieto esté en buenas manos”, afirmó la artista en el programa Pero con respeto.

Aún así detalló que se encuentra realizando los trámites legales para recuperar la tuición del menor. “Me siento impotente porque en estos 8 años yo no he podido ser mamá al 100%. Ahora que quiero hacerlo con todo pero hay trabas, como en todas las familias”, dijo la cantante.

Hay que señalar que Katherine Orellana vio complicada la relación legal con su hijo tras sufrir problemas con el consumo de alcohol y drogas.

“Es como estar atrapada, como que te das cuenta, pero no cachai cómo salir, pero en realidad no quieres salir. Como perdí todo esto que eran las luces, traté de alimentarlo de otra forma”, se sinceró hace algunos meses sobre sus problemas.