Breve baile de TikTok de Denise Rosenthal y Mafe Bertero arrasó en redes sociales

Una animada coreografía de Denise Rosenthal y María Fernanda “Mafe” Bertero se ha robado la atención en redes sociales durante estas horas.

Se trata de un baile protagonizado por las artistas que fue publicado por la cantante en su cuenta de TikTok y que se llenó de elogios de sus seguidores.

Muy al estilo de dicha red social, en el clip se ve a las jóvenes danzando al alegre tono de Con el pompi pa’rriba de Mala Fe, en un registro que se extiende por no más de 15 segundos.

“Con una reinita prechioxa(sic)”, escribió Denise Rosenthal junto al video con Mafe Bertero que suma más de 1,4 millones de reproducciones en menos de un día.

Hay que señalar que Mafe Bertero es una actriz que se hizo famosa tras su debut en la teleserie Valió la pena de Canal 13 como también por su rol en Si yo fuera rico de Mega. La joven de 19 años también tuvo un rol secundario en la telenovela La colombiana de TVN.

Aún así, hace un tiempo, la joven contó que la Actuación no estaba entre sus opciones de carreras universitarias a estudiar.

“No tenía presión de estudiar altiro. Igual di la PSU, pero la verdad es que no me fue muy bien, porque estoy trabajando como actriz desde séptimo básico. Entonces iba al colegio súper poco, a dar las evaluaciones, así que no me había preparado tan bien”, confesó la adolescente sobre la prueba y que finalmente se inclinó por Periodismo y Publicidad.