Arturo Longton reabrió antigua polémica: “Una final en la que me quitaron la posibilidad de competir”

Durante las últimas horas, Arturo Longton recordó en sus redes sociales una antigua portada que protagonizó cuando participaba en La Granja.

El ex chico reality recordó su paso por el programa compartiendo una imagen que ocupó la primera tapa del diario Las Últimas Noticias, en donde se destaca su desempeño en el programa de 2005.

“Ahora cuando ya todo es digital y los diarios están casi todos en extinción, les dejo la mejor tapa que algún reality puede haber tenido”, comenzó Arturo Longton en la publicación realizada en su cuenta de Instagram.

“Una final en la que me quitaron la posibilidad de competir contra Gonzalo (Egas) que obviamente me ganaba, eso lo tengo claro… El tema fue la votación en la cual era el ganador y no fue así“, recordó sobre la final del programa en el que quedó en el tercer lugar.

En detalle, los participantes se sometieron a una votación del público en la que los dos con más votos se enfrentarían entre ellos. De esta forma, Álex Gerhard quedó en el primer lugar (52,7%), Gonzalo Egas en el segundo (28,24%) y Arturo al final (18,99%), quedando fuera del último duelo que dio por ganador a Gonzalo.

“En fin cuento viejo y pasado. Lo importante es esa tapa maravillosa“, añadió Arturo Longton.

Esto desencadenó una discusión en el perfil del ex chico reality en la que los televidentes reabrieron sus opiniones respecto al recordado final de La Granja. “Esa se la ganabas seguro bro”, “Egas y Gerhard eran unas bestias,con respeto si y sin picarse”, “El mejor chico reality, ¡Por lejos!”; son algunos de los comentarios que recibió.