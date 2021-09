Óscar Mediavilla fue hospitalizado tras chequeo cardiaco: “Hay que parar un poco”

El músico y productor Óscar Mediavilla fue hospitalizado luego de someterse a una serie de chequeos cardiacos, así lo contó su esposa Patricia Sosa, quien explicó que los médicos del Hospital Universitario Fundación Favaloro decidieron dejarlo en observación.

Según recoge el medio argentino Infobae, Óscar Mediavilla que fue hospitalizado, tiene dos stents (pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón) hace dos décadas, motivos por el que fue a realizarse un chequeo de control.

“Los médicos prefirieron dejarlo internado unas horas para hacer unos chequeos más extensos, más profundos, más completos. Nada grave”, dijo el periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos, del canal América, tras conversar con Patricia.

Posteriormente, el propio jurado de The Covers explicó la situación. “Fui ayer a la noche a cenar con mi mujer y una pareja amiga, también estuvo mi hija. Estábamos cenando y cuando nos fuimos, se olvidaron algo del auto acá, y corrí para buscarlo“, comenzó.

Y detalló: “Corrí mucho y me tironeó mucho el pecho. Entonces me asusté y fui a la Favaloro. Sentí una presión muy fuerte y me asusté mucho, porque alguna vez tuve una cuestión de estas”.