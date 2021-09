Rebel Wilson expresó motivador mensaje tras su evidente cambio: “Nunca es demasiado tarde”

Un inspirador mensaje compartió la actriz Melanie Elizabeth Bownds, conocida como Rebel Wilson en sus redes sociales estos últimos días.

La artista de 41 años publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a una reflexión dedicada a sus más de 10 millones de seguidores.

“Nunca es demasiado tarde para mejorarse a sí mismo, para mejorar tu salud, tu corazón, tu felicidad, tu armonía“, comenzó el mensaje Rebel Wilson publicado con una foto en la que luce su nueva apariencia física.

“Para todos los que están tratando de ser un poco mejores esta semana: ¡Adelante! Cada pequeña cosa cuenta. Todo esfuerzo vale la pena. Tú lo vales”, escribió la actriz que tuvo sobrepeso la mayor parte de su carrera.

“¡Tienes que poner lápiz sobre papel! Ahora, ese sería un libro que ocuparía un lugar destacado en la estantería… ¡HAZLO!”, “¡Eres una gran inspiración! ¡Belleza que se muestra por dentro y por fuera!”, “Eres una inspiración legítima. Gracias por mostrarte como siempre y especialmente de esta manera. Sigue así”, son algunas de las positivas respuestas que recibió la actriz.

Hay que recordar que Rebel Wilson es una actriz y comediante australiana que ha destacado por sus papeles el películas como Bridesmaids, What to Expect When You’re Expecting, A Few Best Men o Pitch Perfect; entre otras.