Peka Parra se despidió de su programa en TV+, “Más Vivi que nunca”

Ingrid Parra, actriz mejormente conocida como Peka Parra, dejó el programa “Más Vivi que nunca”, que se emite por las pantallas de TV+. Allí trabajaba como panelista del show que es conducido por Vivi Kreutzberger.

La panelista Peka Parra utilizó su cuenta oficial de la red social Instagram, plataforma donde suma más de 545 mil seguidores, para revelar que hasta este viernes trabajó en el programa de TV+.

Allí, publicó unas sentidas palabras por su salida de “Más Vivi que nunca” y agradeció a sus compañeros del estudio por todo.

¿Por qué se va Peka Parra del programa de TV+?

La panelista de TV+, Peka Parra, transita el embarazo de su hija Emma. Por eso, se tomará un descanso por estos últimos meses.

Esta es la fotografía con la que Peka Parra se despidió del programa de TV+:

“Último día en @masviviquenunca y me voy a casa descansar y preparar la llegada de nuestra #EMMA amada ♥️”, inició en la descripción de la fotografía.

Luego, sumó: “Sorry si ando un poco llorona pero me cuesta controlar!!! Jajajajajja… mas si es la hora de despedirme de un lugar que me abrió las puertas de par en par para ser realmente yo… GRACIAS TOTALES!!!! En reírnos, en bailar y hablar de todo un poco… gracias a mis compañeros de trabajo que son todos unos bakanes, talentosos y divertidos!!! Sin pelos en la lengua!!!”.

“Sigan así tan reales y espontáneos como siempre!!! ♥️ y gracias al equipo por preocuparse tanto por nosotras, por los chocolates calientes y por todos los mimos!!! son lo máximo todos!!!! Espero verlos a la vuelta!!!! Y no se pierdan obvio @masviviquenunca por las pantallas de @tvmas.tv ♥️ gracias @vivikreutzberger por la confianza y la complicidad!!!! ♥️ gracias tb a @madremia.cl por vestirme tan linda en todos los capítulos ♥️” finalizó.

