Rocío Marengo y su escándalo en la TV argentina: lloró por su novio y le lanzó un “estoy harta”

Dejó la embarrada. Rocío Marengo no se aguantó y disparó con todo contra su pareja, Eduardo Fort, en un programa en vivo en le televisión argentina.

La historia fue así: la rubia, que baila en La Academia de ShowMatch, se puso a llorar amargamente tras su performance.

“Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”, lanzó.

Y agregó: “ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme… ¿Qué le da, vergüenza?”.

El descargo de Rocío Marengo

La argentina soltó todo. Y el empresario respondió en Los ángeles de la Mañana. “El amor no se mide por ir a un programa de televisión… Quien me conoce sabe que no me gusta estar en la televisión, que no me gusta el medio y que no la paso bien”.

En tanto, la hija de Fort, Macarena, lanzó un misil devuelta: “Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, en mi vida. (Me molestó) todo: las formas, sabiendo que (mi papá) no es una persona mediática, porque lo dice en la tele y no en la intimidad. Uno tiene que medir sus palabras, más sabiendo la gente que te ve y la repercusión”.

En tanto, la ex de quien era, hasta ahora, la pareja de Rocío Marengo expresó en sus redes sociales que “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo”.