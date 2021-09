José Antonio Neme se fue en picada contra Rojas Vade: “Se ha reído de todo el mundo y sigue haciéndolo”

La polémica en torno a la mentira con que Rodrigo Rojas Vade llegó a la Convención Constitucional sigue sumando aristas en el medio nacional, y esta vez fue José Antonio Neme quien disparó duros dardos contra el convencional.

Esto, luego de que el pasado miércoles por la noche, el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, revelara el que sería el supuesto verdadero diagnóstico del convencional: sífilis, trombocitopenia inmunitaria y enfermedad de behcet.

Tras la entrevista en Mentiras Verdaderas de La Red, donde Ramírez mostró los documentos médicos de Rojas Vade, por la mañana de este jueves el periodista José Antonio Neme,se lanzó en picada contra el constituyente.

“A mí me pareció que la entrevista de ayer del abogado en Mentiras Verdaderas es la cosa más, o sea, esto es un embuste. Si nosotros vamos a hablar de la ficha clínica de cualquier persona, nos vamos a encontrar con varias enfermedades, evidentemente”, esgrimió Neme desde su tribuna en Mega.

Insistió en que “él habla primero de cáncer, después dice que tiene una enfermedad estigmatizada, pero que me digan que tiene sífilis, francamente. Perdonen que sea poco amable, pero bueno, yo también he tenido dermatitis ¿me entienden o no? déjense de pelotudeces”.

Pero sus críticas no se detuvieron ahí. “El señor Rojas Vade se ha reído de todo el mundo y sigue haciéndolo. Guarde silencio. (…) Ni una de las enfermedades que detalla, explica, ni justifica, ni logra hacer cierto sentido y cada vez es peor. Yo le pediría al señor Rojas Vade que está con una licencia no sé dónde, que se retire del ojo público. ¡Váyase de la Constituyente! ¡Sálgase! ¡Váyase y deje que este país realmente escriba una nueva Constitución en un proceso limpio y probo!“, dijo Neme.

“A mí me parece francamente, y perdón que insista, pero la poca dignidad que le queda al señor Rojas Vade, la poquita, la nata de la leche, que la use en favor de la Constituyente“, señaló el conductor del matinal Mucho Gusto.

Uno de los argumentos de la mentira de Rojas Vade fue los motivos económicos que habría tenido, algo que Neme comentó “si usted está en el sistema público, debería ser gratuito, entiendo, por un copago muy bajo. Y en el sistema privado, por 6.000 pesos tiene acceso a la doble dosis de penicilina”, indicó.

“Digamos las cosas como son, en qué momento pasamos de una sífilis, que uno se pone una penicilina de 10 lucas, si es que la quiere pagar del bolsillo, porque sino uno puede ir al sistema público de salud”, cerró el periodista en las pantallas de Mega.