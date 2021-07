Daniela Nicolás protagoniza portada al desnudo y hace duro análisis sobre Miss Universo: “Es un negocio”

Una extensa publicación compartió la modelo Daniela Nicolás este jueves en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de un desnudo artístico.

La joven que representó a Chile en Miss Universo decidió participar del proyecto que la llevó a la portada de Revista Sarah, en donde protagonizó una serie de fotos en la misma línea.

Junto con la publicación de las imágenes, Daniela decidió explicar la motivación tras el trabajo fotográfico. “Acepté hacer estas fotos porque esta soy yo sin grandes parafernalias, simple, yo”, comenzó escribiendo en la publicación.

“Este último tiempo he aprendido a ser ante todos como soy realmente, sin miedo al qué dirán o a las críticas. Aprendí después de mucho tiempo a mostrarme con mis fortalezas y debilidades y con mis días buenos y malos, porque así es la realidad y no me voy a esconder detrás de una pantalla como alguien que no soy”, detalló en un sincero relato.

“Estas fotos para mí son una representación de la nueva persona en la que me he convertido, un nuevo comienzo dentro de mí, sin barreras ni límites”, añadió sobre las fotos tomadas por Matías Montenegro.

Junto con su faceta más osada, Daniela además expresó un duro análisis respecto al concurso de belleza en el que participó. “Miss Universo es una empresa (…) entonces una niña por más carismática que sea, si no es rentable, no sirve; es lógico, no lo juzgo, hasta lo entiendo, es un negocio”, dijo en la entrevista a la revista junto a una fotografía usando una corona de espinas.

Finalmente, se refirió a su paso por el certamen y como éste contribuyó en su imagen y carrera. “Antes de irme no hubo tanta repercusión a nivel nacional, pero cuando estaba allá, mis redes sociales colapsaron. A veces pensaba que me estaban funando”, dijo en la entrevista asegurando que disfrutó el proceso.

“Me costó asimilarlo, porque si bien trabajo en televisión hace muchos años, nunca había sentido este nivel de apoyo y cariño de la gente”, reflexionó.