Cantante mexicana Yuri padece de disautonomía: ¿De qué se trata esta enfermedad?

La cantante mexicana Yuri sorprendió a sus fanáticos en días recientes al anunciar que sufre de una enfermedad llamada disautonomía. Esto, como consecuencia del Covid-19.

La disautonomía es la rara condición que padece Yuri, que produce, entre otras cosas, un rápido e incómodo aumento de los latidos del corazón cuando realiza cualquier actividad.

Así, en el programa de televisión Hoy, de la cadena Televisa, Yuri ofreció detalles de los síntomas que padece por la disautonomía.

“Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me lo detectaron, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil”, confesó, según consigna la BBC.

¿Qué es la disautonomía? La enfermedad que padece Yuri

Según Mayo Clinic, la disautonomía es la disfunción de los nervios que regulan las funciones del cuerpo no voluntarias. Son funciones como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sudoración.

¿Cuáles son los síntomas de la disautonomía?

Presión baja

Náuseas

Inflamación

Pérdida de peso

Desmayos

Aturdimiento al pararse luego de haber estado acostado o sentado

¿Cuáles son los tipos de disautonomía?

Primaria: se diagnostica generalmente en la adolescencia. También hay casos registrados en la niñez.

Secundaria: es frecuente en pacientes mayores de 40 años y está asociada al daño neurodegenerativo del sistema nervioso autonómico y central secundario. Según la Clínica Davila, también está asociada a la diabetes mellitus, atrofias multisistémicas o enfermedad de Parkinson.

¿Cómo se trata la disautonomía?

En la mayoría de los casos, la disautonomía no incluye medicamentos. Pero sí recomiendan aumentar la ingesta de líquidos, incorporar más sal a la dieta para sentir más sed y beber más agua, mantener una alimentación ordenada, evitando largos tiempos de ayuno, realizar actividad física suave y de manera recreativa, como yoga o natación.