El desgarrador testimonio de la hermana de Felipe Camiroaga: “No puedo creer que esto haya pasado”

Han pasado diez años sin Felipe Camiroaga. Y diez años en que su hermana Paola Bontempi perdió a uno de sus grandes amores, el querido animador que falleció en el accidente del Casa 212.

Por eso, su testimonio aún es devastador. Y lo entregó en TVN, el canal que siempre fue la casa del Halcón de Chicureo.

Allí, la española reveló que “diez años es un montón de tiempo, pero hay una sensación como contradictoria y extraña“.

Y manifestó que “por un lado soy consciente que ha pasado tiempo y así lo siento, pero por otro lado se me ha pasado muy rápido y sigo teniendo incluso momentos donde dices ‘no me puedo creer que esto haya pasado'”.

El accidente de Felipe Camiroaga

Respecto a aquel fatídico 2 de septiembre, día donde desapareció el avión con el conductor y otras 20 personas, Bontempi lo recordó con la misma angustia.

“Mi padre lo que me dijo fue lo que le habían comunicado a él que Feli iba en un avión y ‘ha desaparecido en el mar’. Ahí agarré el teléfono, me agarré a un amuleto que teníamos en común mi hermano y yo y ya me quedé despierta toda la noche (…) Al día siguiente cojimos un avión a Santiago”, rememoró.

Paola expresó también cómo recuerda a su querido hermano. “Le conocí más allá de las pantallas, profundamente, y sabía cómo era. Parte de su magia es que era tal cual como se presentaba en cámara. Era muy natural y era muy humano (…) irradiaba simpatía, irradiaba inteligencia e irradiaba humanidad”, comentó.

Finalmente, la hermana de Felipe Camiroaga dio las gracias por el cariño inmenso que aún le tiene la gente, a una década de su muerte. “Me hace mucha ilusión y me emociona muchísimo ver que el recuerdo de mi hermano sigue tan vivo que todavía hay tantísima gente que le quiere muchísimo (…) te das cuenta que su presencia era enorme y lo sigue siendo porque sigue estando en el corazón de gran parte del país”, concluyó.