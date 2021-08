José Antonio Neme solidarizó con Tonka Tomicic tras investigación contra Parived: “Lo ha pasado mal”

José Antonio Neme hace rato que viene mostrando su buena onda con Tonka Tomicic. Y ahora, alzó la voz para defenderla frente al problema que enfrenta tras la investigación a su marido Parived y una red de contrabando de joyas.

Es que la conductora de Canal 13 no lo habría pasado nada de bien desde que el viernes se publicó un reportaje de CIPER donde involucraban a su esposo con estos delincuentes por la receptación de tres relojes Rolex que habría adquirido.

Por eso, Neme habló sobre la figura de Canal 13, que este lunes entregó un sentido comunicado al iniciar Bienvenidos.

“Yo creo que ha habido un largo proceso de golpes a la Tonka en la televisión, injusto. Lo ha pasado mal”, partió diciendo el periodista.

Y agregó que “cuando una persona tiene un tema pendiente con la justicia, tiene que responder y pagar si cometió un delito. No voy a meterme con su marido porque no lo conozco y no conozco los detalles de la investigación”.

Neme expresó en el matinal de Mega que “solamente siento que ella ha tenido un año muy duro”.

Neme le envió puro amor a Tonka Tomicic

El reportero se refirió además al tema de los cheques, ya que supuestamente la investigación involucraría a Tonka porque Parived adquirió algunas cosas con documentos de ella.

“Comprar algo robado con un cheque de tu mujer, que además es Tonka Tomicic es ridículo, no tiene ningún sentido“, sentenció José Antonio.

De esta forma, José Antonio Neme una vez más se cuadró con Tonka Tomicic, luego de demostrarle su lealtad en ocasiones anteriores, como cuando también habló públicamente a su favor tras el abrupto comunicado del fin de Bienvenidos.