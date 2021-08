Belén “Belenaza” Mora mostró su “guatita” de embarazada en redes sociales

Este lunes, la comediante Belén Mora compartió una íntima fotografía en sus redes sociales donde luce su aspecto de embarazada.

En la imagen, la humorista de 37 años muestra su pequeña “guatita” de embarazada en una foto en escala de grises.

Junto a la fotografía compartida en su cuenta de Instagram, en donde tiene 1,4 millones de seguidores, se limitó a publicar un emoji de corazón.

La colega de “Belenaza”, Javiera Contador, reaccionó con una serie de emojis ante la publicación, al igual que seres queridos de la humorista.

Hay que recordar que fue a mediados de agosto cuando Belén Mora confirmó que está embarazada.

“Un nuevo ser se suma al elenco”, escribió entonces la comediante, en una foto de unos zapatitos de bebé etiquetando su pareja y socio televisivo, Francisco “Toto” Acuña. Posteriormente anunció que el nacimiento está fijado para febrero del próximo año.

“Fue bonito, porque nosotros con el ‘Toto’ llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y, de repente: Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo“, contó la comediante en una conversación en el programa De Tú a Tú de Canal 13.

Luego de perder un embarazo, ésta experiencia devolvió la esperanza a la pareja de comediantes. “Lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad”, señaló entonces.

Hay que señalar que este será el o la primer bebé de Acuña y Mora, quienes llevan varios años en una relación de pareja.