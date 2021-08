“Un nuevo ser se suma al elenco”: Belenaza y Toto Acuña esperan a su primer hijo

De una manera muy particular, fieles a su estilo, los comediantes Belén “Belenaza” Mora y Francisco “Toto” Acuña anunciaron que tendrán a su primer hijo juntos.

La actriz compartió una imagen en la que aparece un cuaderno de su programa Políticamente Incorrecto, junto con unos zapatitos de bebé tejidos.

“Un nuevo ser se suma al elenco“, escribió Belenaza en su cuenta de Instagram, con un emoji de corazón y etiquetando a su pareja y socio televisivo. A esto sumó una story en la misma red social, en la que pone “estreno febrero 2022“, lo que se presume sería la fecha estimada del parto.

En tanto, Toto Acuña hizo lo propio en su cuenta y subió la misma imagen, etiquetando a su pareja.

Por supuesto, hubo algunos que no creyeron de inmediato en el mensaje, ya que pensaron que se trataría de una nueva sección del programa de humor que emite La Red. Sin embargo, los comentarios de sus colegas televisivos confirmaron la buena noticia para Belenaza y Toto.

Vanesa Borghi, Claudia Miranda, Alison Mandel, Pamela Díaz, Ingrid Parra y Luis Jara fueron algunas de las figuras públicas que expresaron su alegría en los comentarios de Instagram.

Recordemos que Belenaza tiene un hijo de una relación pasada y siempre quiso tener un retoño con Toto. De hecho, ella había quedado embarazada, pero su gestación no llegó a término.

“Fue bonito, porque nosotros con el ‘Toto’ llevamos muchos años de relación sin cuidarnos, habíamos pensado que no podíamos tener hijos y de repente? Yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, por una cosa ya casi rutinaria, y me hago el test y sale positivo, y fue llamas y todo“, señaló Belenaza en De Tú a Tú.

Agregó que “a las ocho semanas lo perdimos y yo decidí no hacerme un legrado, que es un raspaje, y lo parí. Estuve seis días en la casa pariendo literalmente, los dolores, las contracciones, la pena, la culpa”.

Sin embargo, dijo en ese entonces que “lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad, y que esta pérdida fue por razones ajenas a uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy”.