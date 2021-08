“Que haga eso con Gala me parece feo”: Cecilia Gutiérrez acusó a Mauricio Isla de fea jugada contra Gala Caldirola

Cecilia Gutiérrez contó la noche del martes que Mauricio Isla estaba comprometido en una nueva relación, tras su quiebre con Gala Caldirola.

La revelación trajo inmediato revuelo, sobre todo porque el futbolista salió a desmentir el romance que tendría con Victoria Helo, una modelo chilena que se habría ido a pasar unos días junto a él en Brasil.

“Quiero dejar en claro que yo no tengo ni tuve ninguna relación con Victoria Helo. Ella y sus amigas vinieron de vacaciones y estuvieron en mi casa, como también en otros lugares de Río de Janeiro”, indicó el jugador en sus historias de Instagram.

Sin embargo, luego apuntó a que Gutiérrez tendría acceso a estas informaciones de la mano de una de las mejores amigas de Gala, una mujer de nombre Pía que también es amiga de la reportera.

Esta situación dio a entender que quizás la española también estaba involucrada, lo que molestó de enorme forma a Cecilia.

Mauricio Isla y la fea jugada que afectaría a Gala

“Que diga que es mentira, que él nunca tuvo una relación con Victoria, pero lo que él hace en sus redes sociales y que después bajó todas las historias es acusar un complot entre Gala, su manager y yo para perjudicarlo”, señaló Gutiérrez en Zona de Estrellas.

Y agregó que “me parece feo que acuse a su ex mujer, la mamá de su hija, de querer perjudicarlo, no está bien”.

Cecilia manifestó que “yo soy pecho a las balas, si me quiere desmentir que me desmienta, porque el tiempo siempre después me da la razón, pero que haga eso con la Gala es feo”.

Finalmente, la periodista expresó sobre Mauricio Isla que “culpar a la ex señora de hacer un complot en su contra da señales de que al Huasito lo perdimos”.