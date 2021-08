Mon Laferte y su primera foto embarazada: “No sé en qué me metí”

Mon Laferte compartió su primera foto embarazada. Esto luego que la cantante anunciara ayer en un video que estaba a la espera de su primer hijo a los 38 años.

Tras compartir la noticia en sus rede sociales, la cantante compartió una fotografía con aún más detalles de su proceso personal.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡Por fin! Un año de hormonas”, contó la artista que se sometió a esta intervención el último tiempo para cumplir su objetivo de embarazarse.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, relató respecto a su decisión de ocultarlo por tanto tiempo.

“Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz ¡Seré mamá!”, expresó la artista en la publicación.

“No sé en que me metí, pero qué hermosa es la vida”, escribió junto a la foto en la que aparece Mon Laferte embarazada usando un largo vestido rosado.