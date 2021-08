“Gracias por todo”: Así fue la emocionante despedida de Mirna Schindler de ADN Hoy

Sin duda este viernes 13 de agosto fue especial para el equipo de ADN Hoy y de ADN en general, porque fue cuando la periodista Mirna Schindler se despidió del programa luego de siete años de dupla radial con Mauricio Hofmann para iniciar nuevos proyectos laborales.

Así, y al finalizar la Pauta B, Mirna se despidió de la audiencia y de sus compañeros de programa con emocionantes palabras que estuvieron marcadas por el respeto mutuo con Mauricio.

Primero fue Mauricio Hofmann quien tuvo palabras para su compañera. “Te quiero agradecer por estos casi siete años de trabajo conjunto en los que no hemos tenido casi nunca un si y un no (…) Me da alegría que te vayas en el sentido de que te vas por cosas nuevas, me da alegría porque los cambios son buenos”, dijo emocionado.

Luego fue el turno de Mirna, quien además de agradecer, aseguró que las duplas radiales son lo más similar a “un matrimonio”.

“Quiero partir contigo Mauricio porque para los que no saben como funcionamos en las radios, las duplas radiales son matrimonios, nos vemos todos los días, conectándonos todos los días, si hay algo que agradezco es el mutuo respeto, nuestra complementariedad que fue lo que nos permitió ir creciendo en sintonía junto a un gran equipo a quien quiero agradecer”, agregó.

Finalmente, también tuvo un espacio para despedirse Gerson del Río, quien deja la dirección de Servicios Informativos para asumir nuevos desafíos laborales, aunque permanecerá en la Pauta B.

En tanto, será la periodista Claudia Álamo quien estará desde el lunes 16 de agosto acompañando a Mauricio Hofmann en ADN Hoy.