Atención fanáticos: ¿Dónde encontrar los nuevos stickers de The Clash?

Hay que recordar que The Clash fue una banda que tuvo sus inicios en la década de los 70. En detalle, la agrupación punk se fundó en 1976 y duró sólo una década.

A pesar de su corto periodo de vigencia, sus canciones se convirtieron en un clásico de la música punk británica, siendo reconocida como una de las bandas más importantes de la época hasta hoy por su influencia.

Algunas de sus canciones más famosas son Should I Stay or Should I Go, Rock the Casbah y London Calling; entre decenas de títulos.