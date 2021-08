La Rancherita denunció hackeo a su Instagram: ofrecían videos “sin ropa” a cambio de dinero

Carolina Molina, más conocida como “La Rancherita”, vivió un momento incómodo en las redes sociales: denunció el hackeo de su cuenta de Instagram y acusó que el responsable ofrecía videos “sin ropa” de ella a cambio de dinero.

En un post de la red social compartió la conversación por mensaje interno en el que un sujeto le escribió: “Yo soy el que te ha hablado por ese video sin ropita que me habías dicho“.

Entonces la cantante le respondió: “¿Whats? (sic). Yo no hago esas cosas amigo. Probablemente te habló el pelotudo de mi ex cuando tomó el control de todas mis cosas y se hizo pasar por mí en mensajes y publicaciones. No era yo, sorry”.

De este modo, “La Rancherita” aseguró que el hackeo a su Instagram fue probablemente de su expareja. “Cómo puede ser tanta la bajeza y la poca hombría. Me disculpo con mis seguidores por tener que subir estas cosas pero no me puedo quedar sin advertirlo“, expresó.

Junto con afirmar que “este tipo sigue usurpando mi identidad, creando cuentas falsas con mi nombre, amenazándome y más. Y quizá a cuánta gente tiene convencida de que soy yo quien hace estas cosas”.

Carolina Molina también confirmó que aún no puede recuperar su cuenta de Twitter e insistió en que la de su Instagram está verificada con el ticket azul.

Si bien recibió algunos mensajes de apoyo, también pusieron en duda su acusación.