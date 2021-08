Critican a Maitén Montenegro por dar bajas calificaciones en Yo Soy All Stars

Desde la otra vereda del mundo de la opinión, Maitén Montenegro llegó a instalarse en Yo Soy All Stars para ocupar el sillón del jurado en el que estuvo Augusto Schuster por varios episodios.

Y muy contrario al cantante de 28 años, que sentía emoción y elogiaba a todos los participantes, Montenegro se instaló con rudas opiniones en el espacio de Chilevisión, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.

Uno de los momentos más polémicos fue cuando la cantante calificó al imitador de Nino Bravo, a quien evaluó con un 7.8 a pesar de lo positivo de sus comentarios.

“Nino Bravo ha pesado con el pasar del tiempo con Te quiero, te quiero que cualquier otra canción me cuesta reconocerla, entonces ahí te felicito porque estás tratando de hacer un trabajo sin que haya demasiado elemento. No hay muchas imágenes de él. Muchos videos para copiarlo. No habían videoclip en esa época”, comenzó su relato.

Y continuó: “Todo era auditivo, entonces tienes que centrarte mucho en lo vocal, porque tienes parte del perfume de la voz de él y eso es valioso y es un buen cantante, con lo cual tu también. Te felicito igual por el trabajo”.

Por su parte, Antonio Vodanovic calificó al imitador de Nino Bravo, Sebastián Hormazábal, con un 9.0 y Myriam Hernández lo evaluó con un 9.3 tras interpretar Mi Tierra.

Finalmente, esto significó para el imitador convertirse en el peor evaluado del episodio. Esto dividió a las redes sociales, en donde una parte elogió las evaluaciones de Maitén Montenegro, mientras otra parte criticó su dureza Revisa aquí las opiniones tras la entrada de Maitén al jurado: No era para un 7.8 pue soa Maitén #YoSoyAllStars — mara x slash (@irockettqueen) August 10, 2021 #YoSoyAllStars se cagaron a Niño Bravo, canta espectacular, son muy chantas estos pobre diablos — Verónica Rodríguez (@ca_anitavero) August 10, 2021 Lo felicita por sacar la canción y le pone 7.8 a

Lo Vodanovic la viejita #YoSoyAllStars — HarrY CV (@harryplooter) August 10, 2021

#YoSoyAllStars .Yo creo que Maiten se maneja y no deja de tener razón…!!! — jorge Urrutia (@2162jorge) August 11, 2021

#YoSoyAllStars. La Maiten sabe mucho,pero de repente se pone gueona con las notas, les dice que lo hicieron muy bien y los evalúa mal, yo quedo plop ! — Tuti (@Tuti2102) August 11, 2021

Maitén Montenegro ….la Lucho jara de las mujeres …eeeellllaaaa la creadora del regeton !!!….#YoSoyAllStars pic.twitter.com/TAV3TFJeNO — juan josé morales (@ferryota_jos) August 11, 2021

Si pensábamos que Américo era rajón, la eñora Maitén es el mismísimo diablo en persona jaja, la nota Brígida q colocó. #YoSoyAllStars — Jasson Alexander (@Json2hAlexander) August 10, 2021

Que wea se fumó la Soa Montenegro? 7.8?? Vaya a acostarse viejemierda #YoSoyAllStars — José Alexis Carrasco (@Jose_Carrascok) August 10, 2021

Maitén es como la soa a quien le dices que te duele un dedo pero a ella le duele la mano y el brazo completo, o que ayer fui a la playa y ella responde aaah pero yo anduve en Miami el mes pasado #YoSoyAllStars — 🦆 Mura (@pato_toxico) August 11, 2021

#YoSoyAllStars tan bajo puntaje. La señora maiten hoy es la abuelita mala.onda. esta algo.sorda pic.twitter.com/JGv45Nsoca — laura vero (@lauravero2) August 11, 2021