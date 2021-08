Antonio Vodanovic se molestó con Jean Philippe Cretton por broma en “Yo Soy All Stars”

Jean Philippe Cretton no encontró nada mejor que empezar a molestar a Antonio Vodanovic en el último episodio de Yo Soy All Stars.

El animador andaba con ganas de reírse y festinó con el jurado por las notas que estaba dándole a varios de los imitadores del programa.

“En este tiempo donde todos, y me incluyo, nos definimos como juzgadores, es un momento de reflexión. Creo que hay que vivir más en el amor que en el temor. Mi nota para ti es un 9,5”, le dijo Vodanovic al doble de Raphael.

Eso dio pie a que el conductor de Chilevisión no dejara pasar sus palabras y le dijera “un 9,5 para Don Raphael por parte de Antonio Coelho”.

La burla de Cretton no le pareció mucho al ex animador del Festival de Viña, quien de inmediato le respondió con un seco “no me festine, señor animador”.

Ante eso, Jean Philippe le ofreció disculpas. “Perdón, perdón don Antonio, es que se me sale una cosa tonta que tengo yo”, comentó.

Animador siguió molestando a Vodanovic

Sin embargo, la jugarreta de Cretton y Vodanovic no paró ahí, ya que luego continuaron con un diálogo que sorprendió a los televidentes.

“Definitivamente lo bloqueo hoy día”, le lanzó el juez de Yo Soy, ante lo que la figura de CHV contestó “no me haga eso nunca”.

Luego, Jean Philippe, quien hace rato está candidateándose para el Festival de Viña, le pidió al ex conductor del certamen que evaluara si podría ganarse ese puesto.

“Tienes todas las capacidades para hacerlo. Este programa te ha consolidado como un animador más allá de un presentador. Tienes un humor que me hace gracia”, le contestó Antonio Vodanovic lleno de ironía, dejando claro que todo era una humorada.