Jean Phillipe Cretton sigue descargándose a través de sus redes sociales: “Necesito estar solo un rato”

Jean Phillipe Cretton sin duda es un hombre importante dentro de Chilevisión. De hecho, estuvo al frente de la transmisión de los Premios Oscar,que obtuvo 12,6 puntos de rating, lo que casi duplicó los resultados del mismo programa emitido el año pasado.

Sin embargo, las buenas noticias en lo laboral y el exceso de exposición tendrían un poco agotado al periodista.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Jean Phillipe le comentó a sus más de 900 mil seguidores que “despertó sin ganas de despertar”. “Necesito irme lejos…estar solo un rato, recargar energías”, dijo.

Poco antes, y tras su desempeño en la premiación, lanzó un mensaje pidiendo que dejaran de criticarlo. “A quienes van a comentar que soy feo, que mi corte de pelo es así o asá, que mis tatuajes, que no soy bueno en mi pega y todas esas cosas, ojalá hoy día no. Se los pido como un favor, no más. Mañana vuelvan”, escribió en un mensaje que posteriormente borró.

Este episodio se suma a otros desahogos que el también músico ha compartido con sus seguidores. El pasado 17 de marzo, Cretton declaró estar sobrepasado. “¿Les puedo contar un secreto? Pero no le digan a nadie. Yo siempre estoy tratando de ir al ánimo, buena onda. Pero hoy se me viene un día eterno de pega y no tengo ningún ánimo de trabajar, nada. ¿Cómo se hace?”, destacó el animador de espacios televisivos como “Yo Soy”.