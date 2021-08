Mariana Loyola celebró sus 46 con video sin maquillaje: “Me autoabrazo y me hago harto cariño”

Esta semana la actriz Mariana Loyola celebró su cumpleaños número 46 en redes sociales. La actriz publicó un video en el que reunió algunas fotos para conmemorar su natalicio, en la que aparece “al natural”.

“Así me pillan los 46: sin maquillaje, contenta, trabajando, creando, respirando este nuevo año tan intenso y complejo, siempre apoyada y respaldada en mis personas amadas, en mi familia, en mi manada”, escribió junto al clip compartido en su cuenta de Instagram, en la que suma 185 mil seguidores.

“Me autoabrazo y me hago harto cariño porque no ha sido fácil y porque creo con harta ternura, que pese a todo, se vienen cosas muy buenas para todxs. Me siento parte de este cambio gigantesco y profundo”, añadió la actriz Mariana Loyola en la publicación de su día de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños para my self“, culminó la actriz en la publicación compartida en su perfil personal.

“¡Muchas felicidades Mary! ¡Qué empiece una nueva vuelta hermosa para ti”, le escribió el actor Nicolás Saavedra en la publicación de Instagram. “¡Feliz cumple compañera!”, agregó su colega Benjamín Vicuña en otro mensaje.

“¡Cumpleaños feliz preciosidad! ¡Te admiro desde el día 1 que te conocí! Qué sea un año hermoso para ti. ¡Te amo!”, expresó Fernanda Urrejola. “¡Feliz cumple babe! Mucho sound, amor, fuerza y todo lo que desees…, pásalo la raja“, escribió la actriz María José Prieto. “Hermosa. Felicidades máximas”, escribió la cantante Anita Tijoux.

Hay que recordar que el último trabajo en televisión de Mariana Loyola fue en la serie de de Canal 13 Los Carcamales.