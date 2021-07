Claudio Paul Caniggia demandará a su hijo por las críticas en redes sociales que le hizo a él y su pareja

Una verdadera polémica en la farándula argentina es la que protagoniza el ex delantero Claudio Paul Caniggia luego que decidiera interponer una demanda en contra de su hijo Alex.

¿La razón? Los ofensivos mensajes que publicó Alex Caniggia en sus redes sociales en contra de la pareja de su padre, Sofía Bonelli.

Ella reaccionó en declaraciones a la revista Gente, donde explicitó la demanda que Claudio Paul Caniggia hará contra su hijo y calificó a Mariana Nannis (ex pareja de Caniggia) y sus hijos de “vividores y okupas VIP”.

“Quiero ver a todos pagando. Van a tener que pagar desde el primer momento que me atacaron. Problemas gratis no me como más, ni tampoco me voy a pelear gratis”, explicó Sofía Bonelli.

La reacción de Alex Caniggia ante la demanda de su padre

Una vez que se conoció la noticia de la demanda en su contra, Alex Caniggia no se quedó callado y siguió con sus fuertes críticas en contra de Sofía Bonelli.

“El que habla de trucho se viste de mina y es un muchacho… Laburabas con el fratatacho en la obra y te decían Cacho. Tucumano, nosotros vivimos en Europa no seas mamarracho… Seguís sin sacarte fotos de tu cara porque sos un escracho”, escribió el hijo de Claudio Paul Caniggia en su cuenta de Twitter, apelando a rimas vulgares.

Reacción a la que se sumó Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Alex Caniggia. “Es lo más bizarro que escuché. Querellar a tu propio hijo. Igual vas a perder”, posteó en su cuenta de Instagram.

Todo en medio de una pelea judicial mayor entre Claudio Paul Caniggia y su ex esposa Mariana Nannis tras su separación en 2019: el ex atacante de la selección argentina la demandó por estafa ante la supuesta venta de un departamento en Miami que era propiedad de ambos.