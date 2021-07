Pamela Leiva reveló detalles de su relación abusiva: “No debo sentir culpabilidad de pasarlo bien”

Durante un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la comediante y exchica reality Pamela Leiva sorprendió a sus seguidores tras recordar un crudo episodio de su pasado relacionado con una relación abusiva.

Meses atrás, la ex 1810 reveló los difíciles momentos que le tocó enfrentar. Bajo ese contexto, Leiva profundizó en hechos, dejando atónitos al animador Julian Elfenbein y a los presentes del episodio Rodrigo González, Gigi Martin, Adriano Castillo y Marilú Cuevas.

El momento ocurrido cuando en el espacio comenzaron a discutir sobre las infidelidades, minuto en que Leiva detalló diversas cosas que tuvo que hacer en el pasado para evitar los celos y malos momentos de su ex pareja.

“Mi ex era muy celoso y entonces yo tenía que hacerle casi un docurreality cuando viajaba”, explicó, mientras contaba que tenía que enviarle fotos de todo lo que hacía desde el trayecto en el avión, e incluso cuando se iba a dormir.

“Yo varias veces le mandaba la foto ‘aquí estoy acostadita’. Y después salía…”, confesó, revelando que le tenía que ocultar esa información a su ex porque constantemente se enojaba.

“Ahora no lo volvería a hacer. No porque lo que haya hecho estaba malo, sino porque no debo sentir culpabilidad de pasarlo bien si no estoy con mi pareja al lado”, expuso Pamela Leiva enviando además un mensaje de amor propio a las mujeres que pueden estar viviendo lo mismo.