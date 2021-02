“Me dejaron regia”: Pamela Leiva sorprendió con veraniego cambio de look

A través de redes sociales, la comediante Pamela Leiva dejó en evidencia que se sometió a un veraniego cambio de look.

Y es que la exchica reality decidió ponerle un tono más luminoso a su cabello, llenándose de halagos por parte de sus fans.

Junto con la postal en la que luce su nuevo look, Pamela escribió: “Ella la Paulina Rubio y me atreví numas y cambié el look. Ahora soy la rubia Mireya”.

“Me cuesta ene hacer cambios con mi pelito, pero luego de meses de tratamiento pudimos volver a jugar con mi cabello, gracias a mi amoras de @w_studiopeluqueria que me dejaron regia”, expresó.