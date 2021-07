“La Pantera Rosa”: María José Quintanilla sacó aplausos con su look

La noche del viernes el programa de talentos Got Talent Chile emitió un nuevo capítulo, en el cual no solo los participantes llamaron la atención, sino que también el gran look de María José Quintanilla.

La animadora del programa de Mega se robó las miradas con un look a cargo de @maxgallegos2015, vestuario de @nicolettavalentina, y las joyas de @merysattjoyas.cl, publicándolo en sus redes sociales, plataforma donde se llenó de cumplidos.

“La Pantera Rosa” expresó la cantante acompañando la captura, haciendo hincapié en que su maquillaje estuvo a cargo de @kimberly.baeza, su pelo por @danifeersalss y sus uñas por @imsibeauty.

“Ya, pero en serio, qué es esta modelo de pasarela internacional”, comentó su amiga Begoña Basauri.

“Fabulosa. Te pasaste”, manifestó la compañera de Quintanilla en Got Talent Chile, Karla Constant.

Revisa el look aquí: