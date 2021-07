“Aún así nos amamos”: María Isabel Sobarzo compartió emotiva reflexión sobre su matrimonio

La bailarina nacional María Isabel Sobarzo, más conocida como Icha, participa activamente en las redes sociales y constantemente comparte momentos relacionados con su trabajo, familiar y vida personal.

En ese contexto, su marido Nicolás Ruiz-Tagle y su hijo Lucas aparecen en diversas publicaciones, siendo su esposo en esta oportunidad el protagonista de la última publicación de la bailarina.

En la imagen se puede ver a Icha junto a Nicolás abrazados y sonrientes. Junto la captura, Sobarzo escribió una emotiva reflexión sobre su relación con el preparador físico, con quien ya lleva siete años de matrimonio.

“Mi compañero, mi amigo, mi marido. A veces quiero matarlo, a veces él a mí. A veces hago como que no está y lo ignoro, pero no funciona. Con su cara me dice muchas cosas pero no las verbaliza”, escribió.

Junto con lo anterior María Isabel agregó “aún así nos amamos, apostamos por este proyecto. Él lucha día a día para mejorar y crecer, eso lo admiro muchísimo”.

La ganadora de Rojo en 2003 confesó que “al final del día dormir con mis dos bellos hombres es lo mejor del mundo”.

Cabe destacar que María Isabel Sobarzo y su marido cumplirán ocho años de matrimonio en octubre. Ambos son padres de Lucas, quien tiene 6 años.

Revisa la publicación aquí: