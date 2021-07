¿Coté G? Coté López sorprendió en redes sociales con look al estilo Karol G

La influencer y emprendedora Coté López sorprendió a sus seguidores este fin de semana tras compartir una serie de fotografías en las cuales se puede apreciar un cambio de look inspirado en la reggaetonera Karol G.

A través de sus historias de Instagram, la dueña de la marca cosmética CLo, lució un nuevo color en su cabello: un tono verdoso o azulado, muy similar al de la intérprete de “Bichota”.

“Me sentí como Karol G por unas horas, tráiganme las ‘200 copas'”, señaló López haciendo referencia a la cantante. Momentos más tarde reveló que se trataría de una broma y que la duración del color era temporal.

“Era para asustar a Luis (Jiménez). Es un spray no más que sale con el agua, o eso espero, mira que una vez me hice la misma estupidez con uno rosado y no se me salió”, confesó la influencer, mostrando horas después cómo el color azul salió por completo de su pelo.

