¿Adivinas cuál es? Nicolás Saavedra reveló que está grabando una teleserie: “Estoy rodeado de un elenco espectacular”

Estas últimas horas el actor Nicolás Saavedra contó en sus redes sociales que se encuentra trabajando en una nueva teleserie.

Nicolás publicó una fotografía en la que tiñe su cabellera de canas y se convierte en un hombre formal y de lentes. En la publicación compartida en Instagram, Saavedra explicó que no podría entregar más detalles del proyecto.

“Desde febrero estoy grabando una teleserie y sólo he subido algunos videos en la sala de maquillaje porque no les puedo contar mucho”, comenzó el relato el intérprete de 45 años.

“Sólo les puedo adelantar que estoy rodeado de un elenco espectacular, el equipo es maravilloso, me he reencontrado con muchos amigos y lo he pasado muy bien”, adelantó el actor.

En la foto, además reveló un sutil detalle: su colega Simón Pesutic tomó la instantánea, lo que podría revelar que también es parte del elenco.

Hay que señalar que el último trabajo de Nico Saavedra en teleseries fue en Verdades Ocultas de Mega, en donde interpretó a Rafael Silva. Antes de ello, trabajó en Tranquilo Papá, del mismo canal, lo que podría significar que actualmente continúa en dicha señal televisiva.

Sin embargo, Pesutic -quien tomó la foto de Nico- se cambió de casa televisiva en enero de este año, emigrando de Mega a Canal 13, para participar de la nueva teleserie nocturna que sucederá a La torre de Mabel, la que es emitida por estos días.

Por su parte, el actor Francisco Reyes también compartió una “misteriosa” fotografía en junio de este año en donde cuenta que está trabajando en una nueva teleserie para la ex señal católica. “Aquí estamos, día sábado, tempranito… grabando teleserie. Secretos de familia…. ¿qué tal?”, expresó entonces.

Finalmente, por estos días, Mega se encuentra grabando su nueva teleserie Pobre Novio, que llegará para reemplazar a Edificio Corona.