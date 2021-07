Michelle Adam y el romántico saludo de cumpleaños a su pareja: “El hombre que amo con todo mi corazón”

Un romántico y extenso saludo de cumpleaños dedicó Michelle Adam a su pareja este miércoles. La meteoróloga decidió ocupar su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños de Marcelo Ortiz, en donde compartió foto de ambos.

“Hoy es un día muy especial porque esta de cumpleaños el hombre que amo con todo mi corazón, este morenazo que me encantó con todos sus detalles”, comenzó el texto dedicado a su pareja.

“Te deseo lo mejor en este nuevo ciclo, te admiro y te deseo, gracias por compartir tu vida conmigo… ya podremos volver a hacer las cosas que nos gustan, mientras seguiremos disfrutando cada día a la vez de la mejor manera… por más aventuras, prosperidad, abundancia y amor”, escribió Adam.

Según indicó, las imágenes pertenecen a una sesión de fotos tomada por Daniela Beltrán. “Se pasaron”, dijo respecto a las imágenes en la red social que suma más de 256 mil seguidores.

“¡Qué lindos!”, comentó Diana Bolocco. “Modelos”, los elogió Hugo Valencia en los comentarios. En tanto, Marcelo Ortiz respondió a su pareja: “Te amo mi hermosura”.

Hay que recordar que Michelle Adam presentó a Ortiz como su pareja a fines de diciembre de 2018. “Estoy partiendo una relación, pero no quiero contar por respeto a mis hijos. Él no es del medio. Uno nunca sabe si esto va a funcionar o no, pero por lo menos vuelves a creer en el amor”, dijo entonces Adams cuando inició su actual relación.

Antes de esta publicación, Michelle había compartido un mensaje para su pareja en el Día de San Valentín. “Feliz día mi amor”, expresó a inicios de este año en Instagram junto a un collage de fotos de ambos.