Palmenia Pizarro reveló que intentó acabar con su vida tras recibir una serie de “bromas”, especialmente de Don Francisco

Palmenia Pizarro fue la nueva invitada a Sin Parche de Santiago Pavlovic, programa de conversación de TVN. En en espacio, la cantante de 79 años habló sobre como las “bromas” de Don Francisco la llevaron a una profunda depresión al borde de intentar acabar con su vida.

Según contó la artista, todo comenzó cuando un espectador cayó desde las graderías en uno de sus conciertos. Esto llevó a que otros cantantes la apodaran de “yeta”, apodo que comenzó una gran ola de bullying en su contra, a pesar que el hombre que cayó sólo sufrió lesiones menores y no murió, tal como el rumor que se esparció entonces.

“Me gané el cariño del público y eso no lo soportaba nadie porque yo no soy diva, ni una artista que se cree la muerte… para nada. Yo soy una mujer común y corriente que canta porque me gusta cantar”, opinó en conversación con Pavlovic.

“Todos los artistas se alejaron de mí, dejaron de hablarme, dejaron de acercarse a mí”, dijo y confesó que sus colegas se alejaban de ella cuando los saludaba en la calle, según detalló en el programa (desde el minuto 28:50). “Fue un momento muy difícil para mí”, aseveró.

El bullying que recibió de Don Francisco

La situación empeoró cuando Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, bromeó con su situación en el popular programa Sábado Gigante de Canal 13. “Él también se agarró de eso, porque él es muy supersticioso…”, comenzó.

Y detalló: “Esas personas sí que hacen daño, además porque él hacía gestos (huía o cruzaba los dedos) y como era Don Francisco, y era un hombre que estaba haciendo cosas muy importantes en Chile, todos los artistas querían estar con él y para estar con él había que dejar de lado a Palmenia Pizarro. Me hicieron el vacío”.

“Lo saludé y salía arrancando”, recordó la artista quien estuvo seis meses internada en un clínica en Apoquindo (Las Condes, región Metropolitana) por una depresión. “Él fue el que más me lastimó, lo hizo siempre…”, aseguró.

La situación empeoró cuando fue designada a descansar en su casa y un médico le recetó pastillas para dormir. “Me tomé las pastillas de dos con un vaso de agua”, confesó sobre su intento de suicidio. “Me encontraron tirada en el suelo inconsciente”, añadió.

“Me quise morir con todo lo que me habían hecho. Yo me quería morir, esa es mi historia verdadera, es la la verdad de mi vida, que no la quería contar de nuevo porque me hace daño”, dijo visiblemente afligida.

Respecto a si Don Francisco se disculpó con ella por las bromas, Palmenia negó haber recibido disculpas del animador. “No se ha acercado nunca a mí y no me ha invitado a la Teletón, pero ya no quiero que lo haga, ya pasó para qué”, dijo.

Aún así, el programa Sin Parche recopiló un documento en el que Don Francisco fue consultado por los autores de la biografía de Palmenia sobre ello en donde aseguró que nunca tuvo la intención de ofenderla. “La verdad es que hacíamos chistes, pero que yo me acuerde… si así fue, me disculpo”, dice el texto.