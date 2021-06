Estudio chileno sobre sexualidad masculina en pandemia reveló que el 45% tiene “miedo a no rendir” en un encuentro sexual

Un 45% de los hombres chilenos consultados tiene “miedo a no rendir” en el aspecto sexual, según indicó una estudio sobre sexualidad masculina en pandemia, realizado a 113 hombres con una edad promedio de 37 años.

El estudio fue realizado por el Centro Miintimidad, que se especializa en atender disfunciones sexuales y de suelo pélvico, y agregó que además el 40% hombres siempre siente inseguridad, el 56% a veces y el 4% nunca, mientras que al ser consultados sobre la ansiedad frente a los encuentros sexuales, el 43% dijo que siempre tiene ansiedad, el 48% a veces y el 9% nunca.

Los hombres se están atreviendo a pedir ayuda

Al respecto, la directora del centro, Odette Freundlich, dijo que por fortuna, los hombres están perdiendo el miedo a consultar y pedir ayuda. “La población masculina se está atreviendo a pedir ayuda experta, buscando una solución seria para tratar sus dificultades en el ámbito de la sexualidad. Las consultas más frecuentes de disfunciones sexuales masculinas son por eyaculación precoz, dificultad para lograr o mantener la erección”, explicó.

A esto agregó que las frases más recurrentes dichas por los pacientes para evitar tomar el tema como un problema son “prefiero hacerme el loco a pasar vergüenza, me siento poco hombre, no logro satisfacer a mi pareja, no tengo control sobre mi sexualidad, estoy de lo mejor y se me baja, no alcanzo a llegar al final, eyaculo mucho antes de lo deseado”.

La especialista puntualizó que “el enfoque de tratamiento debiera estar focalizado en desaprender lo mal aprendido, resetear la sexualidad, aprender técnicas de manejo de ansiedad, empoderamiento, auto conocimiento en sexualidad, psicoeducación, modulación de la excitación sexual, entre otras cosas”.