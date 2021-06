Francisca Imboden y machismo en las teleseries: “Nos decían que andábamos con la ‘ruler’”

En una entrevista con el podcast Reyes del Drama, Francisca Imboden relató cómo fue su experiencia al incursionar en las teleseries en los años 90, en la época dorada de Vicente Sabatini en TVN.

La actriz debutó en Oro Verde, en el año 1997. Luego, formó parte del elenco de Iorana, La Fiera, Romané y Pampa Ilusión. También incursionó en las teleseries nocturnas, con roles en Alguien te mira y Dónde está Elisa, entre otras ficciones de ese horario.

Si bien Sabatini llamó a Imboden para Trampas y Caretas (1992), la intérprete siguió estudiando antes de entrar a la TV. “Pasaron siglos, salí de la escuela, formamos esta compañía de Los Querubines, hacíamos teatro infantil y ahí Vicente me dijo ‘ya poh, venga al casting”, relató.

“Hice casting común y corriente, con 50 personas, varios días, ya tenía guagua, me acuerdo que le pedí a un amigo que me tuviera la guagua. Y ahí recién entré, pero entré con el guatazo de que me había pasado una vez, ya con dos hijas, ya sabiendo cuánto cuestan las cosas, viviendo en una casa que compartíamos tres grupos familiares más”, agregó la actriz.

También habló de cómo se realizaban las producciones en aquellos años, en especial a mediados de los 90. “Antes del boom de las teleseries de Sabatini se usaba mucho meter modelos, chiquilla modelo y lolos modelo, que evidentemente no lo hacían tan bien. Algunos sí tenían un talento indudable, pero yo te diría que era el 0,01% de las personas que trascendieron. Algunos siguen haciéndolo y lo hacen increíble, porque tienen un ángel y una cosa, pero no la tiene todo el mundo”, comentó al respecto.

“Algunas éramos las amargadas”

Francisca Imboden también habló de la crisis que se vive en el mundo teatral y audiovisual. “Creen que uno llega y se echa pa’ atrás y va a trabajar. Hay un trabajo detrás, intangible pero es un estado del alma, una belleza, que es fundamental. Cualquier país desarrollado sabe que la cultura es parte de la idiosincrasia y es lo que hay que salvar”, afirmó.

Y agregó que “todos quieren ser como Dinamarca, Suecia… pero dicen que ser actor no es nada, que da lo mismo, que mejor abramos el mall. ¡Que cara la entrada! Pero si viene Darin, ¿dónde pongo la chequera?. Somos súper desgraciados con nosotros mismos. Todo es una gran falta de respeto. Tenemos una tendencia a faltarnos el respeto fácilmente”.

También habló sobre ciertos episodios machistas a la hora de grabar teleseries nocturnas y las situaciones que se produjeron cuando había reclamos: “Nosotros si criticamos, nos decían que andábamos con la ruler (regla). Esos micromachismos estaban súper instalados antes en los equipos. Hacer el chiste con la mujer, a nivel de equipo. Mucha risita, chistesito que uno trataba de parar el carro”.

“Una vez paré el carro y un señor me tomó fuera de foco mucho tiempo. Fue bien complejo. Hoy eso no se permite, pero todavía lamentablemente existe el mansplaining. Todo el mundo se reía. Si uno no se reía, te decían que eras amargada. Siempre existió. Algunas éramos las amargadas”, sentenció Imboden.

Puedes ver la entrevista completa de los Reyes del Drama a Francisca Imboden en este link.