Daniela Castillo y su relación con Mon Laferte: “La admiro y quiero mucho”

Un interesante momento se vivió en la cuenta de Instagram de Daniela Castillo, en donde tiene más de 834 mil seguidores. Mediante un live en donde realizó una sesión de preguntas y respuestas, la ex chica Rojo fue consultada respecto a si le gustaría cantar con Mon Laferte, reconocida cantante nacional con la que fue compañera en las primeras versiones del popular espacio televisivo de TVN.

Utilizando el formato de “verdadero” o “falso”, a Daniela Castillo le preguntaron: “¿Verdad o no que no cantarías un tema con la Mon?”. Ante eso, la voz de “Tú volverás” respondió que “eso sí que es falso. De hecho, me encantaría cantar con ella. La admiro mucho y la quiero mucho”.

A lo anterior Daniela Castillo también agregó que “a pesar de que hace mucho tiempo que no hablo con ella”.

Otras preguntas a la cantante nacional

Por otra parte, los seguidores de la cantante le consultaron por Paloma Mami, quien también estuvo en Rojo, pero durante el remake que se realizó en 2018 y en donde Daniela Castillo fue coach.

“¿Es verdad que existía mucha competencia hacia Paloma Mami por parte de los integrantes?”, fue la pregunta realizada, a lo que Castillo respondió con total sinceridad.

“Verdadero. Lo que pasa es que en los programas de talento o de competencia, siempre hay mucha rivalidad. Y yo siento que ella ya estaba lista, ya era una artista. Entonces, eso genera envidia”, aseguró.

Finalmente, Daniela Castillo confirmó un rumor de pasillo: la atracción que alguna vez sintió hacia Rodrigo Díaz.

“Sí, cuando era chica. Éramos los dos chicos y había confusiones, pero después nos dimos cuenta de que íbamos a ser grandes amigos. Hasta el día de hoy”, confesó.