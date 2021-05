“Das asco”: Joven marroquí de 22 años fue expulsada de su casa tras revelarle a sus padres que es lesbiana

Una joven marroquí de 22 años fue expulsada de su casa por sus propios padres, luego de enterarse que era lesbiana por medio de una carta que ella misma les entregó.

Según consignó Telefé Noticias, la joven habría intentado regresar a su hogar en compañía de la Policía, pero nuevamente fue rechazada por sus padres.

Días después, la joven identificada como Malika Chalhy recibió un mensaje de texto de su madre, el cual decía “das asco, lesbiana. Te deseo un tumor, eres la ruina de la familia”.

“Sería mejor tener una hija drogadicta que lesbiana. Otras personas tienen suerte porque tienen hijos normales. Solo nosotros apestamos así”, señalaba otro de los sms. Sin embargo, uno de los más graves decía que “si vuelves te mataremos, mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana”.

A través de sus redes sociales, Chalhy contó que tras este incidente con sus padres, varias organizaciones LGBT y famosos le ofrecieron su apoyo emocional y económico para que pueda independizarse y no tener que rogarle a sus padres por un lugar en su antigua casa.

Para agradecer a quienes la apoyaron, ella utilizó sus redes sociales, donde expresó: “GRACIAS. Por una palabra, un gesto un abrazo virtual. Los leo a todos, pero son muchos. Llevo adelante esta batalla con valentía, por los chicos que están pasando por lo que he pasado y estoy pasando yo, por los niños del futuro , por lo que importa en la vida… el amor“.

“Solo les pido que no demuestren odio, ofensas y malas palabras hacia mis padres, por más comprensibles que sean”, cerró su mensaje, recibiendo el apoyo de cientos de personas.

Además, en conversación con Fanpage.it., la víctima señaló que no soy quien debería avergonzarse. Yo no soy quien no es normal. No es normal golpear a un niño o insultarlo por quien es o elige ser, no es normal juzgar y señalar a los demás, no es normal culpar a alguien solo porque es homosexual”.