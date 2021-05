El análisis de las famosas chilenas en estas elecciones: “Pensar que hace menos de un siglo no teníamos derecho a voto”

Este sábado se desarrolló la primera jornada de las Elecciones 2021, votación que se extenderá hasta mañana domingo y que convoca a los ciudadanos a elegir a sus candidatos constituyentes, gobernadores y alcaldes.

En este contexto, decenas de famosos chilenos han mostrado en redes sociales su participación en el proceso, realizando un llamado a votar y destacando la importancia de las elecciones.

Entre ellos, algunas famosas han compartido sus reflexiones, recalcando en la relevancia de la participación femenina.

Una de ellas fue Daniella Campos, quien entregó sus impresiones tras ir a votar a Colina. “Después de todo el trabajo, hoy cumplí con mi deber cívico. Porque el voto no es sólo un derecho, también es un deber”, comenzó el texto compartido en Instagram.

“Pensar que hace menos de un siglo las mujeres no teníamos derecho a voto y costó mucho obtenerlo. No podemos darnos el lujo de no ejercerlo sabiendo que no siempre pudimos hacerlo”, opinó la periodista que tiene más de 121 seguidores en dicha red social.

La actriz Gabriela Hernández también publicó una foto junto a las urnas electorales, dejando registro de su participación en el proceso. “Cumpliendo con mi deber cívico, por un Chile más igualitario”, expresó la artista de 82 años.

La actriz Lorena Capetillo publicó una foto un momento después de entregar sus votos en el colegio San Ignacio El Bosque en Providencia (región Metropolitana). “¡Lista con mis papiros! Sueños que se hacen realidad. Y siento que soy parte de la historia de mi país”, expresó en la imagen que aparece sosteniendo un lápiz de pasta azul.

Catalina Guerra publicó una extensa reflexión en perfil de Instagram además de compartir una foto en sus historias sosteniendo el lápiz para votar. “¡Yo voto! Porque tengo la esperanza que nuestro país se transforme… donde todos sean escuchados, un país mas justo y mas amable, donde todos tengamos las mismas oportunidades”, expresó en su perfil.

La actriz Antonella Ríos publicó una foto de una sesión en la que aparece sosteniendo la bandera chilena, emulando el famoso cuadro La Libertad guiando al pueblo (Eugène Delacroix) que retrata a una mujer liderando la Revolución Francesa.

“Vuelvo a subir esta foto épica”, expresó junto a la imagen captada por Natalia Belmar, la que fue compartida por decenas de sus seguidoras.

En tanto, otros rostros televisivos femeninos como Ximena Rivas, Magdalena Müller y Francisca Gavilán también compartieron sus fotos “sufragistas” llamando a votar.