“Estoy como figura paterna”: actor de “Mi Barrio” reveló que está a cargo de la crianza de sus sobrinos

Felipe Parra, actor del programa Mi Barrio de Mega, contó a Las Últimas Noticias detalles de su infancia y reveló que cría a sus sobrinos.

Parra vivió con su abuela hasta los 16 años, cuando ella falleció. “Éramos super pobres. Vivíamos con un tío alcohólico y era una familia un poco destruida, pero ella me pasaba 200 pesos para ir a un cibercafé a ver videos de gente para imitar. Lo hacía para verme contento“, relata el imitador.

Cuando su abuela murió el actor dice que quedó solo. “Hubo personas que me ayudaron, como una vecina que me daba comida. Estuve solo tres años. Cantaba e imitaba en las micros y vendía ropa usada en las ferias. Fue duro y eso que estoy contando las cosas de forma simple para que no suene tan horrible, pero gracias a esas vivencias adquirí valores que no me enseñaron”, cuenta.

Fue durante esa época que terminó el colegio, no exento de complicaciones: “Terminé a la rastra. No podía seguir estudiando porque no tenía buenas notas y tenía la mente puesta en sobrevivir más que nada, en tener para comer. Trabajaba como nochero, mi último trabajo fue en el Cesfam Sergio Lagos de Lota, ahí hice el primer video del doctor Ugarte”.

A los 20 años, el imitador hizo las pases con su madre, “había dos opciones: me ahogo en esa rabia o decido perdonar y ser libre de eso. Tomé la decisión de perdonar, hoy estamos bien y vivimos juntos”, indicó.

El joven junto a su madre se hicieron cargo de los hijos de su hermana, Alonso (6) y Agustina (1) debido a que “ella también es alcohólica y no estaba capacitada para criarlo. El tribunal decidió que mi madre era la persona indicada para hacerse cargo. Mi mamá cumple con el cuidado y el cariño. Yo estoy ahí como figura paterna y hemos hecho una buena pega. Juego con ellos per cuando tengo que ponerme firme lo hago“.

El hombre de 25 años se siente identificado con el pequeño: “Yo veo a mi sobrino y me veo a mí: también tuve una mamá no apta para criarme, también crecí con mi abuela y con un tío. Es la misma historia, pero yo tengo la oportunidad de cambiarla para él“, dijo.

Para finalizar la entrevista, el imitador contó como vive su estancia en el programa de los sábados: “Es un aprendizaje para mí. El programa está agarrando vuelo, tiene buena sintonía y yo estoy agarrando el hilo de los tiempos televisivos y la dicción. Cuando me escribió el productor pensé que era para aparecer una vez, pero me di cuenta que era para el elenco estable. El día que confirmaron el programa yo estaba en un velorio y cuando llegué a la casa se me cayeron las lágrimas, me acordé de mi abuelita… Me gustaría que estuviera conmigo ahora”.