Sergio Lagos lanzó crítica sobre el tercer retiro: “Me molesta que la clase política no haya logrado algo mejor”

El próximo lunes 3 de mayo, millones de chilenos podrán solicitar el tercer retiro del 10% de sus fondos ahorrados en la AFP. Lo anterior, luego que el martes el Presidente Sebastián Piñera promulgara la ley a pesar que el Tribunal Constitucional rechazó acoger a trámite el requerimiento del Gobierno.

Ante esta medida, el comunicador Sergio Lagos decidió usar sus redes sociales para referirse al proceso, el que criticó duramente.

“Me molesta que la clase política no haya logrado algo mejor. Una ayuda real del Estado. Un aporte universal para todos. No me parece un triunfo que la gente se tenga que rascar con sus propias uñas y que los políticos se lleven los aplausos y que, más aún, se aplaudan entre ellos”, expresó en su cuenta de Instagram.

Hay que señalar que desde el lunes 3 de mayo a las 9:00 horas los chilenos podrán solicitar el retiro de dinero en sus cuentas de ahorro previsional. Fecha que ha sido recalcada por la Superintendencia de Pensiones, luego que la AFP Uno comenzara a recibir solicitudes antes del plazo establecido.