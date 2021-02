Luis Jara sobre sus videos en redes sociales: “Nunca le he tenido miedo al ridículo”

Vestido de traje pero completamente empapado, recién salido de la piscina y bailando al ritmo de Be My Lover de La Bouche. Así aparece Luis Jara en uno de los últimos videos que subió a sus redes sociales, los que siempre generan revuelo en la web.

Muchas veces el animador ha tenido que enfrentar el lado desagradable del internet, cuando algunos seguidores lo denigran a través de los comentarios.

“Se nota que estas urgido que nadie te pesca y busca para publicidad”, le escribió un usuario en Instagram; mientras que otra comentó “Dios mío, ya no sabe que hacer”. Aunque, al final del día, los comentarios de apoyo sobrepasan a los negativos.

En el programa Velvet al Desayuno de Cristián de la Fuente, Jara fue consultado sobre cómo se siente respecto a estos malos comentarios que recibe.

“Si yo me quiero tirar a la piscina con ropa y el traje es mío, la piscina es mía, el humor es mío y el ridículo es mío. Yo no le pregunto ni a mis hijos, porque en realidad yo no transgredo los valores… porque no forma parte de mi esencia”, comentó el cantante.

A sus 55 años, Luis Jara no se deja intimidar por el odio que recibe en las redes sociales por las cosas que hace dentro y fuera de la pantalla. Señaló que disfruta de su libertad y de pasarla bien, más allá de los comentarios que pueda recibir por eso.

“Nunca le he tenido miedo al ridículo. Si no, no estaría sentado frente a una cámara… hacer el ridículo es la forma en la que yo me rio de mí mismo y reírme de mí mismo, p… que me hace bien”, señaló.

El interprete nacional también estuvo hablando sobre su nuevo álbum, que aún no sabe cuándo lanzará, pero que ya está listo para su estreno en cualquier momento. “No tengo ninguna ansiedad y estoy súper bien como estoy. Estoy súper tranquilo, el disco lo hice en siete meses y tengo un afán creativo permanente“, refirió.

Mismo afán creativo que lo tiene con ganas de volver a la televisión este año. “Me gustaría hacer un programa súper relajado, idealmente en el quincho de mi casa, ser el anfitrión que me ha gustado ser siempre“.