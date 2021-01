Naya Fácil reveló delicado problema de salud: “Quizás para ustedes no es grave, pero para mí sí”

La influencer Naya Fácil preocupó a sus seguidores tras revelar que se encuentra en un delicado estado de salud. Así lo relató mientras agradecía a través de sus redes sociales por el apoyo que tuvo su primera canción, la que se estrenó el viernes pasado.

Esta semana, la joven chilena realizó un live en su cuenta de Instagram, en el que relató el diagnóstico que le realizaron.

“Chiquillos acabo de contar en el ‘en vivo’ de lo que estoy enferma. Quizás para ustedes no es grave, pero para mí, sí. Nunca me he operado por una enfermedad y ni siquiera sé cuánto de avanzado está. Me da mucha pena que siendo tan joven tenga que tener una hernia abdominal y un quiste en una de mis mamas“, explicó Naya Fácil.

Esta difícil situación se da en marco del éxito que ha tenido su sencillo “Show, Show”, quien por primera vez está incursionando en el rubro musical, donde ya cuenta con más de 500 mil visitas en YouTube.

La pegajosa letra cautivó a sus seguidores, en medio de su complejo estado de salud.