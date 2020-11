J Balvin luce irreconocible con nuevo look para nuevo trabajo: “Tal como me quería ver mi ex ex ex ex suegra”

Una extraña propuesta estética es la que tiene preparada José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, para su nuevo trabajo musical.

Así lo mostró en su cuenta de Instagram, en donde apareció con una peluca rubia y lisa, muy diferente a sus cortos y coloridos estilos de cabello.

“Un tipo serio José, tal cual cómo me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow“, escribió en la descripción junto a varias imágenes usando este estilo, el que también acompañó con una camisa.

Hay que señalar que durante estas últimas horas, el intérprete de reggaetón estrenó Baby, su nueva canción junto a Sfera Ebbasta, de la cual lanzó el lyric video que está por sumar un millón de reproducciones en YouTube.

En tanto, la noche del pasado viernes, el reggaetonero fue galardonado en los Latin Grammy 2020 como por su disco Colores, como Mejor Álbum de Música Urbana.