Marlen Olivari tras su delicada operación de rodilla: “Quiero estar súper para la campaña de la alcaldía”

En el marco de una actividad solidaria, potenciada por la fundación que encabeza, Marlen Olivari se encontraba arriba de una camioneta haciendo entrega de donaciones, el pasado 31 de julio. De pronto, la ex Morandé con Compañía sufrió una caída desde el pickup del vehículo.

“Me había subido ahí porque teníamos que separar las donaciones. Entonces me subí a repartirlas desde ahí… no pensé que podría ser problema, pero al bajarme de la camioneta, me caí, se me dobló la rodilla y se giró. La verdad es que caí súper mal. Quedé en el sueño muchos minutos”, relató Olivari a LUN.

Luego del accidente, acudió al traumatólogo y le detectaron una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, además de una rotura de meniscos. Sin embargo, ya establecida la operación, los especialistas le recomendaron esperar un tiempo hasta que se desinflamara la zona, con el fin de reducir riesgos.

Finalmente, Olivari ingresó al quirófano recién el pasado 15 de octubre. “Los últimos días no podía caminar. Sinceramente no podía hacerlo, quería salir a caminar con mi hijo, pero me tenía que devolver porque no me la podía”, afirmó.

“Y yo siempre he sido súper deportista. O sea, imagínate, fui seleccionada nacional de básquetbol, una mujer tremendamente activa, que sale a trotar a la playa, que salta, que corre. Entonces para mí estar con problemas en una pierna era un asunto grande. No quería sentir más eso“, agregó.

Por lo pronto, Marlen Olivari deberá estar al menos seis semanas sin apoyar la pierna derecha, por lo que deberá usar bastones ortopédicos. A esto se suman ejercicios de kinesioterapia.

Sin embargo, la figura puntualizó que continuará con sus labores públicas. “Seguramente pronto me van a ver con bastones porque no voy a estar escondida. Tengo que hacer igual actividades, aunque no mientras esté en reposo. Quiero estar súper para la campaña de la alcaldía“, sentenció Olivari, en alusión a sus aspiraciones a llegar al municipio de Viña del Mar.